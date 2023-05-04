Berna Laçin'den 'Gülşen' tepkisi

Ünlü oyuncu Berna Laçin, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek verilen 10 aylık hapis cezasına sosyal medyada tepki gösterdi. Laçin, "Gülşen'e 10 ay hapis cezası verenler kadınları öldürenleri 10 saat cezalandırmıyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:50
Berna Laçin'den 'Gülşen' tepkisi
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Ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek yargılandığı davada karar açıklandı. Çolakoğlu'na 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Gülşen'e verilen hapis cezası sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'e verilen cezaya tepki gösteren isimlerden biri olan Berna Laçin, seçime günler kala kadınlara çağrıda bulundu.

Laçin paylaşımında şunları belirtti:

"Gülşen'e 10 ay hapis cezası verenler; kadınları öldürenleri 10 saat cezalandırmıyor. Hala bu iktidara oy veren kadınları anlamam mümkün değil! Ne şiddete, cezaya varlar ne de boşanırken kadınların yanındalar! Kız kardeşler, aklınızı başınıza alın kendiniz için değilse kızlarınız için oy atın!


Berna Laçin Gülşen

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