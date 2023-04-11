Ünlü oyuncu Berna Laçin kime oy vereceğini açıkladı
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Berna Laçin, "Çok soran oluyor, aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey, öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim" diyerek 14 Mayıs seçimlerinde oy vereceği ismi açıkladı.
Oyuncu Berna Laçin, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verceği adayı duyurdu.
Twitter'ı aktif kullanmasıyla bilinen Laçin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.
"ULU ORTA SORULMAZ AMA..."
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, "Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim cumhurbaşkanı oyum sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim https://t.co/M6W1I0Zt6Jşkanı oyum >>>— berna lacin?? (@bernalacin35) April 11, 2023
Sn. Kemal Kılıçdaroğlu @kilicdarogluk
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