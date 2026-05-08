BES Ankara Şubelerinden yemek kesintisi ve mesai tepkisi: Yemek şirketini değil emekçiyi savunun!

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara Şubeleri, “Denetim mesaileri tüm maliye personeline ödensin, personelin yemek kesinti uygulaması durdurulsun” talepleriyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Defterdarlığı önünde düzenlenen ve BES Genel Başkanı Özer Avanaş ile BES Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı açıklamayı Ankara Defterdarlığı İşyeri Temsilcisi Birol Atmaca okudu. Sahte enflasyon rakamlarıyla her altı ayda bir ücretlerdeki erime ve hayat pahalılığının maliye emekçilerini yoksullaştırdığını söyleyen Birol, “Aynı işi yapmalarına karşın merkez-taşra, uzman-memur ayrımına tabi tutulanlar yine maliye emekçileridir. Sosyal tesisleri 49 yıllığına özel şirketlere peşkeş çekilen, servis hakkı, seyahat kartı olmayan, klimasız, asansörsüz, deprem direnci olmayan hizmet binalarında çalışanlar, mahkeme kararlarına rağmen yemediği yemeğin parası kesilenler, mülakatlarda torpil peşine koşmaya zorlananlar, mobbinge maruz bırakılanlar maliye emekçileridir. Adaletsiz vergi politikalarının sonucu olarak denetimlerde, yoklamalarda, vergi dairelerinde öfkelenen vatandaşların saldırıları ve tehditlerine maruz kalanlar yine maliye emekçileridir” diye konuştu.

‘HUKUKSUZ UYGULAMAYI DURDURMA ÇAĞRISI’

Ankara Defterdarlığında maliye emekçilerinin yaşadığı sorunlara değinen Avanaş ise, yenmeyen yemek bedellerinin sistem üzerinden otomatik olarak kesintiye tabi tutulduğunu söyledi. Avanaş, “Ankara Defterdarlığıyla görüşmelerimizdeki itirazlarımıza rağmen uygulama devam ettirilmiş, konu, sendikamızca Yönetim Kurulu Üyemiz Göksel Ertuğrul adına açtığımız davayla yargıya taşınmış ve Ankara Bölge İdare Mahkemesinin kesinleşen kararıyla yemek bedeli kesintileri hukuka aykırı bulunmuştur” ifadelerini kullandı. Karara rağmen yemekte kesinti ısrarının sürdürüldüğünü söyleyen, Ankara Defterdarlığına çağrıda bulunan Avanaş, “Mahkeme kararına uygun olarak bu hukuksuz uygulamayı durdurma çağrısı yapıyoruz. Yemek şirketinin çıkarlarını değil, kendi personeli olan maliye emekçilerinin çıkarlarını savunmaya davet ediyoruz” dedi.

‘YENİDEN DÜZENLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ’

Maliye emekçilerinin yaşadığı bir başka sorun olarak denetim mesailerinin dağıtımındaki eşitsiz ve adaletsiz uygulama olduğunu vurgulayan Avanaş, “Vergi Usul Kanununun Ek 13. Maddesi ile denetim görevleri için tanımlanan fazla mesailer sınırlı ve keyfi bir biçimde ödenmektedir. Denetim mesailerindeki ‘fiilen sahada çalışma’ ve ‘toplam çalışan sayısının yüzde 40’ını geçemez’ şeklindeki sınırlamaların kaldırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Buradan bir kez daha başta iktidar partisi olmak üzere TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Vergi Usul Kanunu Ek 13. Maddesindeki sınırlamaların bir an önce kaldırılarak fazla mesailerin gönüllülük temelinde tüm personeli kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ’

Defterdarlıkta denetim mesailerinin, isteyen maliye emekçilerinin yararlanabileceği şekilde uygulamaya konulurken Ankara Defterdarlığındaki maliye emekçilerinin bu olanaktan yoksun bırakıldığını, sınırlı ve keyfi bir biçimde dağıtımını sebebini anlayamadıklarını ifade eden Avanaş, “Mevzuat engeline rağmen fiilen sahada çalışmayan personele ve idari kadroya, denetim dışındaki çalışmalarda bulunan personele, beyanname kabul masalarında görevli personele de ödenmesi tüm personele de ödenebileceği anlamına gelmektedir. Denetim mesailerinin ödenmesinde eşitlik ve adalet istiyoruz. Uygulamanın kapsamı genişletilerek isteyen tüm personelin faydalanacağı bir uygulamanın hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

‘KEYFİ DAĞITIM KABUL ETMİYORUZ’

Ankara Defterdarlığına bağlı birimlerin hepsinde personel eksikliğinin yaşandığını, yapılan işin çeşitliliğine bağlı olarak idare eliyle suni ayrımlar yaratıldığını belirten Avanaş, “Yoksulluk sınırı altında maaş alan ve aldığı maaş enflasyonist ortamda her geçen gün biraz daha eriyen maliye emekçileri artık temel mal ve hizmetlere ulaşmakta dahi güçlük yaşamaktadır. Denetim fazla mesai ödemelerinin tüm maliye personelinin faydalanabileceği bir olanağa dönüştürülmesi için gerekli kanuni ve idari adımlar ivedilikle atılmalıdır. Ağır iş yüküne rağmen Ankara Defterdarlığı bünyesinde varını yoğunu ortaya koyarak hizmet üreten maliye personelleri arasında, denetim fazla mesai ücretlerinin hakkaniyete uygun olmayan şekilde keyfi dağıtımını kabul etmiyoruz. Eşit, adil ve maliye emekçilerinin fedakarlığını göz ardı etmeyen bir uygulama talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.