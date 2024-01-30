Beş günde dört kadın katledildi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Her geçen gün bir yenisi eklenen kadına şiddet haberlerinin son örneği dün Bursa’da yaşandı. 45 yaşındaki T.K., boşanma aşamasında olduğu 42 yaşındaki eşi Seher Kındaç’ı öldürdü. Şüphelinin kaçarken, baldızına “Karımı öldürdüm” diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

Önceki gün Zonguldak’ta yaşayan 22 yaşındaki B.K. yine boşanma aşamasındaki eşi T.K. tarafından aralarında çıkan tartışma sırasında tabancayla vurularak katledildi.

25 Ocak’ta ise Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ayşegül Ç. (44), evine gelen ve bir süre önce ilişkisine son verdiği eski erkek arkadaşı M.A. tarafından “barışmayı reddettiği’ gerekçesiyle tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

24 Ocak’ta İzmir’de kapının camını kırarak içeri giren 30 yaşındaki Levend M., eski sevgilisi olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Suzan Ediz ile Ediz’in 12 yaşındaki kızını bıçakladı. Küçük kız yaşamını yitirirken anne Ediz ağır yaralandı. Yine İzmir’de Yusuf Yılmaz isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşi Derya Uzelli Yılmaz’ı, 4 yaşındaki kızı ve kayınvalidesi Dilek Uzelli’yi tabancayla vurdu. Yılmaz olayın ardından intihar ederek yaşamına son verdi. Anneanne ve torun yaşamını yitirdi, Derya Uzelli Yılmaz’ın tedavisi sürüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2023 yılında öldürülen kadınların yüzde 29’u hayatına dair karar alma nedeniyle öldürüldü. Öte yandan verilere göre 2023 yılında 30 kadının fail ile boşanma aşamasında olduğu kaydedildi.