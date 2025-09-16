BES, işyerlerine referandum sandığı kurdu: Amaç mücadelede emekçileri ortaklaştırmak

Büro Emekçileri Sendikası (BES) 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında toplu sözleşmenin yenilenmesi amacıyla iş yerlerinde referandum sandığı kurma kararı aldı. Emekçileri sandığa davet eden, “Sefalet sözleşmesine ve Sahte Sendika Yasasına evet mi? hayır mı?” sorusunu yönelten BES Genel Başkanı Özer Avanaş kampanyanın amacını "Emekçi nezdinde hükümsüz olan toplu sözleşmenin yenilenmesi, Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika hakkı mücadelesinde emekçileri ortaklaştırmaktır. Bu temelde 2026 yılı bütçesinin tartışıldığı süreçte bütçe hakkımızın kullanılması ve kamu emekçilerine daha fazla kaynak ayrılması için bir günü aşan iş bırakmaları bugünden örgütleyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" ifadeleriyle açıkladı.

"İKTİDARDA KALMAK İÇİN YARATTI"

Yaşanılan yoksulluğun asıl nedeninin mevcut iktidar bloğunun, iktidarda kalmak için yarattığı kaotik ortamın süreklilik arz etmesinden kaynaklandığını bildiklerini ifade eden ve OVP'ye ilişkin eleştirilerde bulunan Avanaş, "İktidara, açıkladığı ve sürekli revize ettiği bu hayali ekonomik programlardan önce, hukukun üstünlüğüne uyması ve demokratik değerleri güvence altına alacak düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

"YENİ MASA KURULMALI"

Avanaş, bütçeden emekçilere daha fazla kaynak ayrılması, grev hakkı içeren bir sendika yasası düzenlemesinin yapılması ile hakem heyetinin olmadığı ve tarafların eşit temsiliyetini sağlayan yeni bir toplu sözleşme masasının kurulması taleplerini dile getirdi.