Beş yaşındaki çocuğun babası tarafından istismar edildiği öne sürüldü: Annenin mücadelesi

Ordu'da 2024’te beş yaşındaki E.D’nin, babası A.Y.D. tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. A.Y.D.’nin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 27 Şubat’ta görülecek. Dava süreci devam ederken E.D.’nin annesi Ö.B., adalet çağrısında bulundu.

“Bu yaşta bir çocuğun böyle ağır bir suçu kurgulaması mümkün değil” diyen anne Ö.B., “Bu nedenle sürecin en başından beri, hem hukuki hem de psikolojik olarak kızımın korunması için mücadele ediyorum. Soruşturma süreci başladığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kızım için pedagog desteği sağlandı. Ancak acil durumlarda veya kızımla ilgili bir sıkıntı olduğunda ulaşılabilecek 7/24 bir destek mekanizması bulunmuyordu. Bu nedenle kendi isteğim üzerine maddi gücüm olmamasına rağmen kredi çekerek kredi kartından nakit avans kullanarak kızımı özel terapiste götürdüm. Ancak bu yılın ocak ayının ortasından sonra yaşadığım ağır maddi imkânsızlıklar nedeniyle kızımı terapiye devam ettiremedim” dedi.

Ayrıca Ö.B. gönüllü bir terapist bulduğunu açıkladı.

‘İFADE DOKUZ AY SÜRDÜ’

Soruşturmadaki ihmallere değinen Ö.B., “Soruşturma ve yargılamadaki gecikmeler Sanığın ifadesinin alınması tam 9 ay sürdü. Sanık başka bir suçtan cezaevindeyken, bu dosya için ifadesi alınmadan tahliye edildi. İfadesi alındıktan sonra bu suçtan yalnızca 1 ay tutuklu kalmış, ardından yeniden tahliye edildi. Tahliye sürecindeki ihlaller Hakkında elektronik kelepçe uygulanmasına ilişkin karar bulunmasına rağmen, tahliye sırasında kelepçe takılmadı. Sanık adli kontrol şartlarını hiç yerine getirmedi. Buna rağmen tutuklama kararı verilmedi ve adli kontrol tamamen kaldırıldı” diye konuştu.

Ö.B., ayrıca, “Kızımın ifadesi çocuk izleme merkezinde usulüne uygun alınmış olmasına rağmen, ilk duruşmada pedagog olmadan hâkim karşısına çıkarılmış ve yeniden ifade vermek zorunda bırakılmıştır. Şüpheli hakkında cezai ehliyeti vardır raporu alınmasına rağmen, itirazlarla süreç bilinçli şekilde uzatılmaktadır” dedi.