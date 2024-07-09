Beşikçioğlu, Emekli Tiyatrosu İle Emeklilere Yeni Bir Hayat Kapısı Açıyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:57

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:57

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, emeklilik dönemindeki vatandaşların sosyal hayata aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla "Emekli Tiyatrosu" projesini başlattı. Proje kapsamında, Etimesgut sınırlarında yaşayan ve sanata ilgi duyan tüm emekliler, 1 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında özgeçmişleriyle birlikte bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarına başvurabilecekler. Başkan Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde emekli konaklarını ziyaret ederek, emeklilerin sosyal hayatta aktif olma isteklerini ve yapmak istedikleri çalışmaları dinlediğini belirtti. Emekli vatandaşların projeye büyük ilgi gösterdiğini ve tiyatro fikrinin özellikle hoşlarına gittiğini ifade eden Beşikçioğlu, farklı meslek gruplarından gelen emeklilerin bu sayede ev geçimlerine katkı sağlama, sosyal etkinliklere katılma, gezi yapma ve üretimde bulunma arzularını desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı. Başkan, kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından emeklilere kostüm, dekor ve teknik destek sağlanacağını, onların ortaya koyacakları emeği destekleyeceklerini ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Emekli Tiyatrosu projesiyle ilgili detaylar ve başvuru süreci için emeklilerin mahalle muhtarlıklarına başvurmaları gerektiği belirtildi.