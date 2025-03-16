Beşikdüzü Cezaevi'nde PKK hükümlüsü bir mahkum yangın çıkardı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:22

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:22

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Trabzon'daki Beşikdüzü Cezaevi'nde yangın çıktı.

PKK hükümlüsü bir mahkum tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 1’i mahkum ve 3’ü cezaevi görevlisi olmak üzere 4 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.