Beşikdüzü Cezaevi'nde PKK hükümlüsü bir mahkum yangın çıkardı

Trabzon’da cezaevinde bulunan PKK hükümlüsü bir mahkum, koğuşunda yangın çıkarttı. Yangından 4 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Beşikdüzü Cezaevi'nde PKK hükümlüsü bir mahkum yangın çıkardı
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İHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:22

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Trabzon'daki Beşikdüzü Cezaevi'nde yangın çıktı.

PKK hükümlüsü bir mahkum tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 1’i mahkum ve 3’ü cezaevi görevlisi olmak üzere 4 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #trabzon #Beşikdüzü #CEZAevi
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