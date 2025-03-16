Beşikdüzü Cezaevi'nde PKK hükümlüsü bir mahkum yangın çıkardı
Trabzon’da cezaevinde bulunan PKK hükümlüsü bir mahkum, koğuşunda yangın çıkarttı. Yangından 4 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Trabzon'daki Beşikdüzü Cezaevi'nde yangın çıktı.
PKK hükümlüsü bir mahkum tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında, 1’i mahkum ve 3’ü cezaevi görevlisi olmak üzere 4 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #trabzon #Beşikdüzü #CEZAevi
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