Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:47

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:51

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildi.

Başkan Rıza Akpolat; konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“Bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği toplantısında Birlik Başkanı olarak seçildim. Desteğini esirgemeyen, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birlik üyesi tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Boğaz’ın tarihi ve doğal mirasını muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.