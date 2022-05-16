Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan Etiler'de ortaya çıkan 'gizli tünel' açıklaması
İstanbul'un Etiler semtinde yapılan çalışmalar sırasında yol çöktü, çöken yerde tünel bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
İstanbul Beşiktaş'ın Etiler semtindeki Tamburi Ali Efendi Sokak’ta belediye çalışması sırasında yol çökmesi yaşandı. Çöken bölgede uzun ve sonu tespit edilemeyen 'esrarengiz' bir tünel bulunduğu iddia edilmişti.
Tünelin, "O bölgede geçmişte kumarhane olarak çalıştırılan bir mekana yapılabilecek olası polis baskınlarından kaçabilmek" veya "yakın bölgede bulunan özel bir bankayı soymak" amacıyla kazıldığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.
İstanbulkulisi.com‘un haberine göre, tünelin bulunması üzerine bölgeye polis ve İSKİ’den ekipler çağrıldı. Tünelle ilgili araştırma devam ediyor.
İddiaların ardından, tünelle ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
İlçemiz Etiler mahallesinde yolun çökmesi hakkında.???? @OnderBakan @TC_istanbul #Beşiktaş pic.twitter.com/McnOmhMcyR— Beşiktaş Kaymakamlığı (@tcbesiktas_) May 15, 2022
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