Uyuşturucu baronu El Chapo'nun gizli tünelli evi, çekilişle bir talihliye verildi

18 Eylül 2021 Cumartesi, 16:50

El Chapo olarak bilinen Meksikalı uyuşturucu baronunun, bir zamanlar gizli tünel aracılığıyla kaçtığı uyuşturucu karteli sığınağı çekilişle bilinmeyen bir kazanana verildi.

2014'te Meksikalı deniz piyadeleri, o günlerde güçlü Sinaloa Karteli'nin lideri olan Joaquín Guzmán'ın evinin çelikle güçlendirilmiş kapısını döverken, uyuşturucu baronunun küvetin altına gizlenmiş bir merdivenle kaçtığı söyleniyor.

Fakat 1.438.619 numaralı çekiliş biletinin şanslı sahibi bu numarayı tekrarlamak istiyorsa kayda değer miktarda tadilat yapmak zorunda kalacak çünkü Meksika hükümeti tüneli beton levhalar ve yeni fayanslarla kapladı.

AÇIK ARTIRMADA SATILAMAMIŞTI

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, daha önce 130 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 100 bin TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmada satılamayan eski güvenli ev çarşamba günü Meksika'nın bağımsızlık günü piyangosunda çekilişe çıkarılan el konulmuş 20 mülkten biriydi. Elde edilen gelir Tokyo Olimpiyatları'na katılan sporculara gidecek.

Meksika Çalınan Malları Halka İade Enstitüsü Genel Müdürü Ernesto Prieto, çekilişin amacının "ağır bakım maliyetleri olan zahmetli mülkleri" "toplum için somut bir faydaya" dönüştürmek olduğunu söyledi.

Yayımlanan fotoğraflar mülkün lüks bir gangster konağı olmadığını gösteriyor. Ne uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'da şimdi vahşi hipopotamlara ev sahipliği yapan Napoli Malikanesi'ne, ne de aynı çekilişle verilen 3,8 milyon dolar değerindeki (yaklaşık 31 milyon TL) Mexico City'deki malikaneye benziyor.

Aksine, Guzmán'ın eski kaçış evi Sinaloa Karteli'nin merkezi Culiacán'ın sakin bir mahallesinde, deniz piyadelerinin Şubat 2014'te eve zarar vermesinin ardından yıllarca boş kalan 260 metrekarelik mütevazı bir ev.

Söz konusu tek katlı ev bir okulun karşısında, yüksek metal bir çitle çevrili, alçak tavanlı, pencerelerinde parmaklıklar var ve duvarları çıplak.

Yetkililer Associated Press'e evin herhangi bir ilgi görmesine şaşırdıklarını belirtirken komşular da evin kime ait olduğunu bilmediklerini söyledi.

"TÜNELLERİN EFENDİSİ"

Bununla birlikte, evin önemli bir özelliği var: Hemen yan tarafta yer alan ve Guzmán'ın tünelini küvetin altına inşa edip 6 başka eve bağlamasına imkan sağlayan bir kanalizasyon.

Lakabı İspanyolcada "Bücür" anlamına gelen 64 yaşındaki gangster, yalnızca kaçmak için değil aynı zamanda ABD sınırının altından uyuşturucu taşımak için tüneller kullanmasıyla ünlü ve bu da "tünellerin efendisi" lakabını almasına sebep olmuştu.

El Chapo, 2014'teki baskından 6 gün sonra Mazatlán şehrinde tutuklanmıştı. Yine de ertesi yıl yüksek güvenlikli bir hapishaneden, yakın zamanda satın alınan arazideki briket evin içinden belirli bir duş kabinine özenle kazılmış başka bir tünel aracılığıyla kaçmıştı.

Guzmán şu anda ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, adam kaçırma ve diğer çeşitli suçlardan ömür boyu hapis cezası çekiyor.