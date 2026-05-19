Beşiktaş'ta minibüs polis memuruna çarptı: Hayati tehlikesi var

19.05.2026 11:17:00
DHA
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yolda trafik akışını yönlendiren polis memuru Ş.A.’ya, Mehmet K. idaresindeki kapalı kasa minibüs çarptı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki kapalı kasa minibüs, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bilinci kapalı olduğu öğrenilen Ş.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi edinildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerin ardından rapor tutarken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Minibüs sürücüsü Mehmet K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet K. adliyeye sevk edildi.

Sürücü Mehmet K. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafikte tartıştığı sürücüye kafa attı: Sosyal medya fenomenine 180 bin lira ceza İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan sosyal medya ünlüsü Hülya Sönmez’e 180 bin lira ceza yazıldı. Sönmez’in ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da trafikten men edildi.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüsüz otonom araçlara ceza kesilecek ABD'nin California eyaletinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüsüz otonom araçlara yönelik cezalar devreye giriyor.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu Yeni haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e çıktı. Maltepe D-100 Karayolu’nda yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü. Saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 49'a geriledi.