Beşiktaş’ta Necla teyze anması: Hayvan hakları savunucularından yasa tepkisi

Özellikle sokakta yaşayan hayvanların toplanması ve barınaklara kapatılmasına ilişkin düzenlemeler, eylemde sık sık eleştirildi. Köpek baktığı için öldürüldüğü öne sürülen ve kamuoyunda “Necla Teyze” olarak bilinen hayvan dostu yurttaş için düzenlenen anma ve protesto buluşması, Beşiktaş İskele Meydanı’nda gerçekleştirildi. Katılımcılar hem Necla Teyze’yi andı hem de sokakta yaşayan hayvanlara yönelik uygulamalara tepki gösterdi.

Eyleme sanatçı İlkay Akkaya da destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Akkaya, Türkiye’de uzun süredir hayvan haklarının sistematik biçimde ihlal edildiğini belirtti.

‘ON BİNLERCE CANIMIZI KAYBETTİK’

Akkaya, özellikle son yıllarda “toplama” ve “güvenlik” söylemleriyle hayata geçirilen uygulamaların geri dönülmez sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, “Geri dönülmez kanlı bir tablonun ortasında kaldık. On binlerce canımızı kaybettik. Toplum vicdanında derin yaralar açıldı” dedi. Hayvanlara yönelen şiddetin; çocuklara, kadınlara, mültecilere, yaşlılara ve LGBTİ+ bireylere yönelik hak ihlallerinden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen Akkaya, “Bir toplumun vicdanı, savunmasız olana davranışıyla ölçülür. Dünya tüm canlıların evidir” diye konuştu.

‘BARINAKLARDA HAYAT YOK’

Yerel ve merkezi yönetimlerin ihmallerinin bedelinin sokakta yaşayan hayvanlara ödetildiğini savunan Akkaya, hayvanların kötü koşullardaki barınaklara kapatılmasını eleştirdi. Kaynakların kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarına ayrılması gerektiğine dikkat çeken Akkaya, hayvan satışı ve köpek dövüşlerinin engellenmesi çağrısında bulundu.

‘HİÇBİRİNİ UNUTMADIK’

Açıklamada söz alan avukat ve Yaşatacağız Platformu aktivisti Sevcan Çamlıdağ ise katledilen hayvanların isimlerini tek tek anarak yaşanan acıları anımsattı. “Ares’i, Cezve’yi, Eros’u, Ponçik’i, Matmazel’i, Nazlı’yı, Duman’ı, Leydi’yi, Boncuk’u, Maviş’i unutmadık, unutmayacağız” diyen Çamlıdağ, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Çamlıdağ ayrıca hayvan dostlarına yönelik saldırıların arttığını belirterek güvenliğin sağlanmasının yöneticilerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Basın açıklaması, “Barınaklarda hayat yok, sokaklarda olacak. Dünya hepimizin evi. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganlarıyla sona erdi.