Beşiktaş'ta vapur yolcuları fark etti: Denizden kadın cesedi çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş’ta öğle saatlerinde hareketli ve acı dakikalar yaşandı.

Sahil açıklarında vapurla seyahat eden yurttaşlar, denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Yolcuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızla Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.

İhbarın yapıldığı yere kısa sürede ulaşan emniyet ve sahil güvenlik güçleri, suyun üzerindeki kadını bota alarak Beşiktaş İskelesi'ne çıkardı. Kıyıda acil müdahale için hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin iskele ve çevresinde yaptığı çalışmaların ardından kadının cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin tespiti için adli tıp kurumu morguna götürüleceği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.