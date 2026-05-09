Beşiktaş’taki silahlı müdahalede sosyal medya fenomeni de vuruldu: 'Kurşun hâlâ bacağımda'

Olay, saat 17.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'ndeki Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet bulunan Fahrican D. ile Gökay U. meydanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fahrican D., palayla Gökay U.'yu kovalamaya başladı.

SEKEN KURŞUNLAR 3 KİŞİYİ YARALADI

Bu sırada bölgede bulunan görevli polis memurları olaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi.

Fahrican D.'nin palayla polislere saldırmaya çalışması üzerine ekipler, şüpheliyi bacağından silahla yaraladı. Seken kurşunlar olay sırasında çevrede bulunan Mehmet Yusuf Y. (22), Eylül Y. (23) ve Muhammet Ali S.'ye (23) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen toplam 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Gökay U.'nun üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

YARALILARDAN BİRİ SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ ÇIKTI

Olayda yaralanan kişilerden birinin sanal medya ünlüsü Muhammet Ali Sarı olduğu ortaya çıktı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bacağımdan vuruldum. Saçma bir şekilde. Hala elim ayağım titriyor. İşin şokundayım. Bir yandan ilk başta soğukkanlı davranmaya çalıştım, şakaya vurdum ama idrak edemedim. Şu an belki mantıklı da konuşamıyorumdur gerginlikten. Asıl konuşma anlatma sebebim şu, yalan haberler. Böyle bir haberler belki görmüşsünüzdür. Beşiktaş'ta bıçaklı grup saldırısı olurken polisler 3 saldırganı etkisiz hale getirdi diye ve videonun içerisinde ben yerde yatıyorum sanki ben saldırganmışım ve ben etkisiz hale getirilmişim gibi. Bu beni çok gerdi olayın ben size doğrusunu anlatmak istedim" dedi.

'KURŞUNLARDAN BİRİ BACAĞIMA GELDİ'

Sarı, "Polis tarafından yanlışlıkla bacağımdan vuruldum. Tabi ki o da masum birini vurmak istemezdi ama biri çıkardı bıçağını, biri de sinirlenmiş. Ayyaş, sarhoş, biri zaten. Biriyle birebir kavga ediyorlardı, grup falan da değildi. Ondan sonra bu bıçaklı kişi, tek bir kişide bıçak vardı, diğer kişinin üstüne doğru koşmaya başladığı anda yukarıdaki çevik kuvvet geldi ve rastgele ateş açtı ve o kurşunlardan bir tanesi benim bacağıma denk geldi. O an çok olay karıştı, çok ambulans geldi, doktor geldi. 5 kişi de vurulmuş benim gibi. Neresinden vuruldu, benim kadar ciddi mi, daha mı ciddi durumları var bilmiyorum, oladabilir. Ben bacağımdan değil başka bir yerimden de vurulabilirdim. Ben oraya işimi yapmak için gitmiştim. Bir işbirliği çekimim vardı, onu yapacaktım ve bir anda böyle bir olaya şahit oldum. Başka bir şey de olabilirdi, başka bir yerimden vurulabilirdim. Allah'ıma bin şükürler olsun ki bir damara denk gelmemiş, kemiğe denk gelmiş, kasa denk gelmemiş. Şu an mermi, kurşun hala bacağımın içerisinde. Ameliyatta yapabiliriz dediler. Ama yapmasak da tehlikeli bir yerde değil dedikleri için ben de ameliyattan çekindiğimden dolayı taburcu olmak istedim. Ameliyata girmek istemedim" dedi.