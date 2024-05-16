Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması

İstanbul Beşiktaş'ta 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:11
Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması
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Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı.

Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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