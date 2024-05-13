Esenyurt’ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı

Esenyurt’ta bir binanın çatı katına inşaat malzemesi taşıyan vinç yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen statik elektrik sonucu yer altında bulunan elektrik hattında patlama meydana geldi. Olayda vinç operatörü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:13
Esenyurt’ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayramı Veli Caddesi’nde, 4 katlı bir binanın çatı katında tadilat çalışmaları nedeniyle vinç ile binanın çatısına inşaat malzemesi çıkartılırken, vincin bina üzerinden geçen yüksek gerilim hattına çarpması sonucu yer altından geçen elektrik hattında patlama meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama esnasında vinç içerisinde bulunan operatör yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bazı binaların elektrik panolarında patlama meydana gelirken, bir mağazanın tentesi de kırıldı. Yaşanan patlama saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay esnasında cadde üzerinde bulunan Mahmut Gürbüz, “İşyerimin önünde durduğum esnada patlama bomba gibi bir etki oluşturdu. Yer altından alevler çıktı, daha sonra duman çıkmaya başladı ve vatandaşlar panikleyerek kaçmaya başladı. Patlamada yaralanan vinç operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi” dedi.

İş yerinde hasar meydana gelen Ali Han, “Binalarımızın elektrikleri gitti, panolarımız patladı yandı bütün binalarımız bu şekilde şu anda caddenin sol tarafında bulunan binalar zarar gördü mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


patlama haberleri Esenyurt haberleri

İlgili Haberler

Patlamayı duyan deprem sandı, kendini dışarı attı

Patlamayı duyan deprem sandı, kendini dışarı attı
Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı

Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı
Bakanlık açıkladı... Güneş patlaması Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi?

Bakanlık açıkladı... Güneş patlaması Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’

Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…
Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'

Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'
12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!

12 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!
Antalya'da kar sürprizi

Antalya'da kar sürprizi
İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler

İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler
Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü

Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü
Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak