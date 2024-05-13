Esenyurt’ta elektrik hattında patlama: 1 yaralı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:13

Güncelleme: 13.05.2024 - 16:13

Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayramı Veli Caddesi’nde, 4 katlı bir binanın çatı katında tadilat çalışmaları nedeniyle vinç ile binanın çatısına inşaat malzemesi çıkartılırken, vincin bina üzerinden geçen yüksek gerilim hattına çarpması sonucu yer altından geçen elektrik hattında patlama meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama esnasında vinç içerisinde bulunan operatör yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bazı binaların elektrik panolarında patlama meydana gelirken, bir mağazanın tentesi de kırıldı. Yaşanan patlama saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay esnasında cadde üzerinde bulunan Mahmut Gürbüz, “İşyerimin önünde durduğum esnada patlama bomba gibi bir etki oluşturdu. Yer altından alevler çıktı, daha sonra duman çıkmaya başladı ve vatandaşlar panikleyerek kaçmaya başladı. Patlamada yaralanan vinç operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi” dedi.

İş yerinde hasar meydana gelen Ali Han, “Binalarımızın elektrikleri gitti, panolarımız patladı yandı bütün binalarımız bu şekilde şu anda caddenin sol tarafında bulunan binalar zarar gördü mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.