Beşiktaş'ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş’ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araçlara çarptı. Toplam 8 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Feci kaza, pazar günü saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi.
Seyir halindeki 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı.
ARAÇLARIN ÜZERİNE UÇTU
Ardından demir bariyerleri yıkarak karşı yönden gelen araçların üzerine uçtu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Bir süre sonra araç içerisindeki sıkışan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kayan aracın savrularak hızla karşı şeride geçtiği görülüyor.
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