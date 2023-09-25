Beşiktaş'ta bir tekne alabora oldu! 4 kişi suya düştü

Beşiktaş'ın Akıntıburnu sahilinde eski bir teknenin alabora olması sonucu suya düşen 4 kişi, diğer teknelerde bulunanların yardımıyla denizden çıkarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:54
Beşiktaş'ta bir tekne alabora oldu! 4 kişi suya düştü
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Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevredeki tekneler suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınarak kurtarıldı.


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