Beşiktaş'ta bir tekne alabora oldu! 4 kişi suya düştü
Beşiktaş'ın Akıntıburnu sahilinde eski bir teknenin alabora olması sonucu suya düşen 4 kişi, diğer teknelerde bulunanların yardımıyla denizden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevredeki tekneler suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti.
Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınarak kurtarıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı saat içerisinde neler oldu öyle?'
- Bingöl'de deprem!
- Emekli 3 ay daha bekleyecek!
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Araplara ‘Bir milletiz’ mesajının hedefi
- Merdan Yanardağ’dan Fatih Altaylı’ya yanıt
- Şehir hastanesi için 8 kez açılış tarihi