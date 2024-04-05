Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında yeni gelişme: Gözaltı sayısı artıyor!

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin sahne platform firması yetkilisi 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı ise 11’e yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 08:06
Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında yeni gelişme: Gözaltı sayısı artıyor!
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İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında işyeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve işyeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve işyeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınıştı.

Yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında sahne platform firması yetkilisi 2 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı ise 11’e yükseldi.

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖZALTINDA

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan 9 kişi için ek gözaltı süresi alınırken, mobilyacı Ercan E.’nin ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında ise gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.’nin de (36) polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

SAHNE PLATFORMU FİRMASININ SAHİBİ VE TEKNİK SERVİS SORUMLUSU GÖZLATINDA

Gözaltındaki kişilerin ifadeleri devam ederken, yaşanan olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği söylenmişti.

Emniyet tarafından yapılan açıklamalar kapsamında, sahne platformu firmasının sahibi Dursun Ç. ile teknik servis sorumlusu Sibel Ç. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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