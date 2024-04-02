Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu

Yayınlanma: 02.04.2024 - 21:34

Güncelleme: 02.04.2024 - 21:40

Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde kalan Gayrettepe'de bulunan, bölgenin en büyük eğlence mekânı olan ve "eski Discorium" olarak da bilinen 'Masquarade' adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı, mekânda mahsur kalan 29 kişi ise hayatını kaybetti.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın -1. katında yer alan Masquerade gece kulübünde tadilat yapılırken çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, mesul müdür, 2 iş yeri ortağı, muhasebeci, işletme müdürü ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Daha önce birkaç kez el değiştiren ve geçmiş dönemlerde cinayetlerin yaşandığı öne sürülen mekândaki yangına ilişkin gözaltına alınanlar arasında, kasten yaralama ve cinsel tacizden suç kaydı olanlar da dikkat çekti.





13 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerden 13'ünün kimliği belli oldu.

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkan yangında hayatını kaybeden bazı çalışanların kimliği belli oldu. Kadir Orhanoğlu, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmad Kabas, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı kimliği tespit edilenler arasında. Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.



Hayatını kaybeden 13 kişinin cansız bedeni Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi. Ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane bahçesine geldi. Bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nun önünün çok yoğun olduğu görüldü.



GÖZALTI SAYISI 8 OLDU

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş. İşletme Müdürü A.A.P., Muhasebeci S.A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. Metal işleri firma sahibi Ç.A, mobilyacı E.E. gözaltına alındı.