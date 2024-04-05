Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:43

Güncelleme: 05.04.2024 - 11:44

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katlarında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübünde izinsiz yapılan tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işyerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D., muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40), işyeri teknik servis sorumlusu İ.B., iş kazası suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç. ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri amamlanan 11 şüpheli, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma için 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise yangını araştırmak üzere 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirdiğini duyurdu. İçişleri Bakanlı ise 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanlığı da yangınla ilgiri rapor hazırlanması için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi.

İşletmenin ilk ruhsatını 1987 yılında aldığı, 2018'de ise ruhsatını yenilediği öğrenilirken, tadilat için Beşiktaş Belediyesi'ne herhangi bir başvuruda bulunmadığı ve izin almadığı ortaya çıktı. İşletmenin ayrıca tfaiye raporunun da olmadığı ortaya çıktı.