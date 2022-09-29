Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar

Beşiktaş'ta Vodafone Park önüne gelen bir grup satırlar çıkarıp sloganlar attı.

DHA
29 Eylül 2022 Perşembe, 10:12
Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar
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Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.

Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği de kapattı.

Bir süre sonra başka bir grup geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı.

Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.


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