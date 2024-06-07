Beşiktaş’ta istediği şarkı çalınmadı, silahlı saldırı düzenledi: 3 yaralı
Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. Bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere ateş etti. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Beşiktaş Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında Zeynel B. bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden mekanın önüne gelen Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti. Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise cekiciyle çekildi.
SOKAKTA İNCELEME YAPILDI
Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Boş kovanları toplayan polis ekipleri çevre iş yerlerinde kırılan camları inceledi.
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