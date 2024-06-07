Şişli'de silahlı saldırı kamerada!

Şişli'de bir kişi yolda gördüğü husumetlisini kovalayarak cami avlusunda vurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:09
Şişli'de silahlı saldırı kamerada!
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Olay, Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'nde pazar günü saat 15.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. yolda yürürken husumetlisi İ.D.'yi gördü. Silahını çıkararak husumetlisinin peşinden koşan T.S., İ.D.'ye art arda ateş etti.

İ.D. koşarak Hacı Ayşe Sarıgül Camii'nin avlusuna sığındı. Kasığından yaralanan İ.D. yere düştü. Husumetlisi de arkasından gelerek onu bir süre darbetti.

SİLAHLI KOVALAMACA KAMERADA

Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kovalamaca yaşanması ve bir kişinin cami avlusuna kaçması görülüyor. Kasığından yaralanan İ.D. olduğu yere çöküyor. Arkasından gelen husumetlisi de yaralı İ.D.'yi darbediyor. Yurttaşların araya girmesiyle şüpheli uzaklaştırılıyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli T.S. silahıyla birlikte gözaltına alınırken, yaralı İ.D.'de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli T.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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