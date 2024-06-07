Silahlı saldırıya uğradı... Hayatını kaybetti!
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sefa Karakuş (36) sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Karakuş, hastanede yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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