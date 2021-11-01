Beşiktaş'ta okulun elektrik panosu yandı; okul tatil edildi

Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okul tatil edildi. Bazı öğrenciler velileri tarafından okuldan alınırken bazıları da servis ile evlerine gitti.

DHA
01 Kasım 2021 Pazartesi, 11:21
Beşiktaş'ta okulun elektrik panosu yandı; okul tatil edildi
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Beşiktaş Levent'te bulunan Lütfi Banat Ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okula duman doldu. Derste olan öğrenciler öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. İhbar edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle okul tatil edildi. 



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