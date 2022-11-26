Beşiktaş'ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar
Beşiktaş'ta, sokaktan geçenleri durdurup para isteyen bir grup, para vermeyen 4 kişiyi darbedip, bıçakladı. Çocuk yaştaki kızlı erkekli grubun, eğlenceden çıkarak evlerine gitmeye çalışan kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladı.
Olay, Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokağı'nda 2 Kasım Çarşamba saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlenceden çıkan 4 kişi, evlerine gitmek için sokakta yürürken, önlerini kesen çocuklar, kendilerinden para istedi. Önlerini kestikleri kişilerin para vermeyeceklerini söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı.
Sokak ortasındaki tartışma sürerken, para isteyen gruptakiler aniden diğer gruba saldırdı. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek yere düşerken, çocuklar, tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saldırıya uğrayan kişiler can havliyle kaçmaya çalışırken, saldıran gruptakilerden bazıları bellerinden bıçak çıkararak, defalarca sapladılar.
YOLLARINI KESEN KİŞİLERE PARA VERMEDİKLERİ İÇİN BIÇAKLANDILAR
Yollarını kesen kişilere para vermek istemedikleri için saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan grup yaya olarak kaçtı. Esnafın haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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