Beşiktaş'ta otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 9 yaralı
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters yöne girerek servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 01.45 sıralarında, 35 APN 436 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride girerek 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobildeki 3 kişi ile servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süre Beşiktaş yönünde trafiğe kapanan Dolmabahçe Caddesi, araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.
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