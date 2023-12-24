Savaşkan İskefli
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Otomobillerde arka tekerlekler hareketli hale geliyor

24 Aralık 2023 Pazar

Otomobil sporlarında öne çıkan temel noktalardan biri hiç şüphesiz yol tutuştur.

Yüksek güç ve hafif yapı ile hızlanma konusunda yapılacakların dışında, aerodinami son zamanlarda elektrikli otomobillerle birlikte en çok öne çıkan konu oldu. Bu disiplin performansa büyük katkı sağlıyor. Hem yakıt tüketimini düşürüyor hem hızlanma kabiliyetini geliştiriyor hem de son hızın artırılabilmesinde öne çıkıyor.

AKTİF TEKERLEK GÖBEĞİ

Yeni teknolojiyi spor otomobil dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Lamborghini duyurdu. Lamborghini 'Aktif Tekerlek Göbeği' adını verdiği sistemle otomobillerin viraj kabiliyetini geliştirmeyi amaçlıyor.

Aktif Tekerlek Göbeği sistemi temel olarak ikinci direksiyon gibi çalışıyor ve arka tekerlekleri hareket ettiriyor. Arka tekerleği hareket ettiren farklı sistemler de bulunuyor ancak bu sefer duyurulan teknoloji bunlardan çok daha farklı.

Lamborghini'nin bir Huracan modelinde test ettiği bu sistemde otomobilin yere daha iyi tutunması için arka tekerlekler kamber ve toe açısını değiştirebiliyor. 

KAMBER AÇISI

Kamber açısı otomobil lastiğinin en üst kısmı ile yere basan en alt kısmı arasındaki açıdır. Eğer otomobilin yere bastığı noktaya göre lastiğin üst kısmı iç kısmı içe daha yakın duruyorsa bu negatif kamber tam tersi ise pozitif kamberdir. Birçok performans aracı negatif kamber yani lastiğin iç kenarına yaslanması ile ayarlanır. Ancak bu durum düz yolda çekişi azaltır ve lastik aşınmasını artırır. 

TOE AÇISI

Toe açısı ise lastiklerin birbirine bakma açısıdır. Toe-in lastiklerin ön kenarlarının birbirine baktığı, toe-out ise arka kenarlarının birbirine baktığı durumdur. Toe-out bir aracı daha reaktif ve dönüşe daha istekli hale getirirken, toe-in daha iyi yüksek hız dengesi sağlar.

Lamborghini Aktif Tekerlek Göbeği

Lamborghini'ye göre Aktif Tekerlek Taşıyıcı'nın yüke göre ayarlanabilmesi, lastiğin yüzde 25'e kadar daha fazla viraj alma kuvveti üretmesini sağlıyor. Çünkü hızlı dönüş esnasında lastiğin yere basması yeni sistem ile artak daha iyi oluyor.

   

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