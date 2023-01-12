Beşiktaş'ta turistlerden fazla para isteyen taksici, polis çağrılınca kaçtı
Taksim'den aldığı turist müşterilerini Beşiktaş'a götüren taksi şoförü, taksimetrede 30 TL yazdığı halde, 100 TL istedi. Turistler fazla para istenmesi nedeniyle yakındaki polis ekibine haber vermek istedi. Bu sırada taksi şoförü kaçtı.
Olay, Beşiktaş'ta 29 Aralık Perşembe akşam saatlerinde yaşandı. Taksim'den taksiye binen 3 Mısırlı turist, Beşiktaş'a gitmek istedi.
Beşiktaş'ta taksiden inen turistler, taksimetrede yazan 30 lirayı şoföre uzattı. Ancak taksici 100 lira talep etti. Taksici ile turistler tartışmaya başladı. Turistler, yakında bulunan polisleri çağırmak isteyince taksici kaçtı.
Taksici ile turistlerin tartışması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Beşiktaş'a gelen turistlerin taksiden indiği görülüyor. Taksiciye 30 lira veren turistler, kendilerinden 100 lira talep edilince yakındaki polisleri çağırmak istiyor. Taksici ise polis çağrıldığını duyunca, hızla oradan uzaklaşıyor.
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