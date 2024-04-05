Beşiktaş'taki yangında 17 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı baba konuştu: 'Bir şey olursa çıkamayız demişti'

Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:41

Güncelleme: 05.04.2024 - 17:42

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında ölen 29 kişinin yakınları, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade vererek, kaybettiklerinin geride kalan eşyalarına teslim aldı.

Mobilyacılık yapan Efe Demir'in babası Adem Demir, ifadesinin alınmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUNUN HESABINI SORACAĞIM"

Oğlunun cep telefonu da kendisine teslim edilen Demir, “O gün orada çalışıyordu kendisi, üçüncü günüydü orada. Mobilya dekorasyon üzerine oraya montaja gitmişlerdi. Karakolda da gerekli ifademizi verdik. Gerekli işlemlerin yapılacağını umuyoruz. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Ben 17 yaşında evladımı toprağa koydum. Efe'yle hayallerim vardı. Onun planları vardı, planlarımız vardı geleceğe dönük. O, meslek sahibi olmak istiyordu. Dışarıdan okulunu okuyordu. Hem okuyup hem çalışayım baba, bir meslek sahibi olayım. İleriye dönük yapacaklarımızı planlarız, ona göre yolumuza bakarız diyordu. Ama olmadı. Mekan onlara mezara oldu, 29 kişiye mezar oldu. Yangınla alakalı kimin ihmali; kişi veya kişiler, o mekanın sahipleri veya kim ise gerekli cezayı almasını istiyoruz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisiyim. Polis merkezinden ifademi verdim, çıktım. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Şu anda 11 kişinin gözaltında olduğunu biliyorum, adliyeye sevk edileceğini biliyorum. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Olayın arkasındayım babası olarak. Çünkü bir evlat olaya yetişmiyor, kolay yetiştirilmiyor. O benim ilk göz ağrımdı, 17 yaşında kendi elimle toprağa verdi. Ben de bunun hesabını öyle ya da böyle soracağım" diye konuştu.

TADİLATIN BAYRAMA KADAR BİTİRİLMESİ İÇİN BASKI YAPILMIŞ

Oğluyla son yaptığı konuşmadan bahseden Adem Demir “Oraya, olaydan önce çalışmaya gittikleri 3 ya da 4’üncü günüydü. ‘Baba eksi 2’de çalışıyoruz, eğlence mekanı gibi bir yer. Bir şey olsa Allah korusun çıkamayız’ diyordu. Oranın bir an önce yetiştirilmesi babında baskı gibi bir şey oluyormuş. Bayrama, tatile kadar yetiştirilmesiyle alakalı. Orada birden çok firma var çalışan ama maalesef mezar oldu. 29 kişiye mezar ettiler orayı" dedi.

EFE KAHRAMANLIK YAPMIŞ

Oğlu Efe Demir’in yangın sırasında kahramanlık yaptığını ifade eden Adem Demir, “Yangının ilk başlama safhasında Efe’nin yanında olan ustası Ercan beyle görüştüm daha sonra. Yangının ilk alevlendiği sırada, Efe orada bir kahramanlık yapıyor, yangın tüpü alıp geliyor. Tüpü alıp geldiğinde muhtemelen yaşı itibarıyla da, küçük de olduğu için Ercan bey ‘Oğlum tüpü sen bana ver, kendinizi dışarı atın’ diyor. Tabii oradaki yanıcı maddeler, elyaflar, bir sürü yanıcı ve tütücü maddelerden çıkan duman bir anda orayı kapladığı için ve çıkış kapılarının da kapalı olduğu, 3 çıkış kapısından 2’sinin kapalı olduğu eksi 2’den tamamen dışarı çıkmak için 5-6 dakika yürüme mesafesi olduğu, ama oradaki karmaşada maalesef çıkamadıkları bariz ortada" diye konuştu.

YANGIN TÜPLERİ ÇALIŞSAYDI BELKİ YANGIN SÖNDÜRÜLEBİLİRDİ

Yangın öncesi ve sonrası ihmaller zinciri olduğunu iddia eden Adem Demir, şunları söyledi:

“Fiziken ayaktayım ruhen çökmüş durumdayım. Bir yangın tüpünün çalışmadığı söyleniyor. Aslında 2 yangın tüpü gelmiş o esnada. Birini Efe getirmiş diğerini başka biri getiriyor herhalde. Ama 2’nci tüpün basmadığını duydum. Belki çalışsaydı çıkabilirlerdi veya yangın çok küçük ebatla başladıysa belki o onda yangın tüpleri çalışsaydı belki söndürebilirlerdi ama bilemiyoruz. Şimdi orada nasıl bir şey gelişti bilemiyoruz.

Çünkü bir görüntüler var, kaynak yapılıyor ve bir tutuşma gerçekleştiriyor. Şimdi her taraf yalıtım sistemi olduğu için, elyaf malzeme çabuk tutuşan bir malzeme. Buranın itfaiye raporu yok, yangın söndürme sistemi yok, Hiçbir şey yok. Kapılar kapalı. Eksi 2’de çalışılan bir yerde, bir kere orada kaynakla alakalı bir çalışma yapılıyorsa o kaynaktan çıkan gazı dışarıya atabilmek için vantilatör sisteminin kurulması gerekiyor. Ama öyle bir şey yok, hiçbir şey yok. Göz göre göre ölüme terk edilme var. Cinayet bu, başka bir şey değil."