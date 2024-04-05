Beyoğlu’nda yangında can pazarı: Binalardan alevler yükseldi, içeride mahsur kalanlar oldu!
Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın, büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı. Binalardan alevler yükselirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2’si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmayarak dışarı çıkardığı görüldü.
Beyoğlu Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Hava Hoş Sokak’ta saat 14.30 sıralarında 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken, bina alev alev yanmaya başladı. Yangının büyümesinin ardından alevler bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. İki binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İÇERİDE MAHSUR KALDILAR
Binada mahsur kalanlar olurken, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.
2’Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
İtfaiye ekipleri, binalarda mahsur kalan 2’si çocuk 5 kişiyi itfaiye merdiveniyle dışarı çıkardı. Kedisini de almayı unutmayan bir kişi, kedisiyle birlikte itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.
Kurtarılan vatandaşlara ambulansta müdahale edildi. Söndürme çalışması sırasında binadan kopan parçalar ve taşlar hortumun üzerine düşünce, patlayan hortumdan havaya su fışkırdı.
Bunun üzerine itfaiye erleri suyu kesti. Yoğun süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
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