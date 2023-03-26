Beşinci günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci devam ediyor. Başvuruları kabul edilen 11 isim belirlenen sürede 100 bin imza toplamaya çalışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 14:30
Beşinci günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
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Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan isimlerin YSK’ye yaptıkları başvurunun ardından başlayan imza sürecinde beşinci gün geride kaldı.

Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylığını geri çekti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.

Bugün ortaya çıkan tablo şöyle:

Muharrem İnce: 105 bin 663

Fatih Erbakan: 69 bin 167

Sinan Oğan: 72 bin 214

Doğu Perinçek: 21 bin 436

Yakup Türkal: 2 bin 543

Erkan Trükten: 1700

Ahmet Özal: 1090

İrfan Uzun: 756

Halil Murat Ünver: 388

Hilmi Özden: 357

Davut Turan: 106


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