Beşinci günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci devam ediyor. Başvuruları kabul edilen 11 isim belirlenen sürede 100 bin imza toplamaya çalışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.
Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan isimlerin YSK’ye yaptıkları başvurunun ardından başlayan imza sürecinde beşinci gün geride kaldı.
Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylığını geri çekti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.
Bugün ortaya çıkan tablo şöyle:
Muharrem İnce: 105 bin 663
Fatih Erbakan: 69 bin 167
Sinan Oğan: 72 bin 214
Doğu Perinçek: 21 bin 436
Yakup Türkal: 2 bin 543
Erkan Trükten: 1700
Ahmet Özal: 1090
İrfan Uzun: 756
Halil Murat Ünver: 388
Hilmi Özden: 357
Davut Turan: 106
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