Beslenme çantaları boş, çocuklar aç kalmasın

06 Ocak 2023 Cuma, 07:58

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilere destek olmak için çalışmalar yapan Muğla ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanları, öğrencilere beslenme yardımı başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik gelişmeler ve artan fiyatlar nedeniyle Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahiplerine sağladığı nakdi yardımı yüzde 30 artırdı. Belediye, bugüne kadar 2908 aileye 14 milyon 98 bin 520 TL destek oldu. Halk Kart uygulaması ile anlaşmalı banka kartına aylık belirli bir miktar yükleniyor ve vatandaşlar bu kartla alışverişlerini yapıyor. Gıda, giyim, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçların tanımlı olduğu Halk Kart diğer ürünlerde kullanılamıyor.

550 TL YARDIM

Büyükşehir belediyesi ayrıca Halk Kart desteği alan ihtiyaç sahibi vatandaşların ilk ve ortaöğretimde eğitimine devam eden öğrencileri için “Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda” projesini başlatıyor. Dar gelirli aileler ve çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde düzenli olarak 550 TL nakit ve beslenme çantası desteği sağlıyor. Beslenme çantasının içinde çocukların ihtiyacı olan besinler bulunacak. Halk Kart’ın yanında nakdi, kırtasiye, karakış, kıyafet, ayni yardımlarla toplam 13 bin 948 aileye ulaştı ve 23 milyon 407 bin 717 TL destek sağladı.

İZMİR’DE YENİ PROJE

Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan etkilenen öğrencilerin beslenme sorunu yaşamaması için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-14 yaş arası öğrenciler için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Üniversite öğrencilerine sıcak yemek ve çorba desteği veren büyükşehir belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de ara öğün ve meyve dağıtımına bugünden itibaren başladı. Gıda ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 20 gram kavrulmuş fındık, 50 gram kuru üzüm, mandalina, portakal ile elma dağıtılacak. Öncelikli olarak dezavantajlı mahallelerdeki 50 bin öğrenciye ulaşılacak. Projenin metropol dışı ilçelerde yaygınlaştırılması planlanıyor. Başkan Tunç Soyer, giderek derinleşen ekonomik krizin çocukları da etkilediğini belirterek “Okullarda dağıtım için Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız başvuruya henüz yanıt gelmediği için kapı kapı dağıtıma başlıyoruz. Resmi kurumlardan onay gelmesi halinde dağıtıma okullarda devam edeceğiz. Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi. Büyükşehir belediyesi 2019’dan itibaren özel durumdaki öğrencilerin eğitim gördüğü kamuya ait 29 özel eğitim okuluna düzenli olarak öğle yemeği desteği sağlıyor. Bu okullara her gün ortalama 2 bin 500 kişilik öğlen yemeği dağıtılıyor.