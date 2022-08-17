Kılıçdaroğlu'ndan Yalova'da 'beşli çete' çıkışı: 'Son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’nin tatile girmesiyle şehirlerde gerçekleştirdiği grup toplantısını bu hafta Yalova’da gerçekleştirdi.

Burada AKP iktidarına, 'beşli çete' olarak adlandırdığı kamudan dev ihale alan şirketler üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi ve "Eğer yüreğin varsa televizyonda karşıma çıkarsın, sana ders veririm" dedi.

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Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Beş şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Başka bu işi yapacak adam yok mu bu memlekette? Bunlar mallarının ve paralarının büyük kısmını İngiltere'ye, ABD'ye götürdüler. Açık ve net söylüyorum. Eğer yüreğin varsa, benim verdiğim rakamlardan şüphen varsa çıkarsın televizyonda karşımda sana ders veririm. Çıkar mı? Kabahati var efendim çıkamaz."

"HİÇ KİMSE KİMLİĞİ DOLAYISIYLA ÖTEKİLEŞTİRİLMESİN"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"Derdinizi biliyorum ama sakın ola ki hiç kimse umutsuz olmasın. Az önce üreticileri ziyaret ettim, beraber oldum. Hiç kimse en ufak bir endişeye kapılmasın. Türkiye büyük, güzel bir ülkedir. Türkiye’de hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Bir ahtım var. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bir ahtım var. Hiç kimse inancı dolayısıyla ötekileştirilmesin. Bir ahtım var hiç kimse kimliği dolayısıyla ötekileştirilmesin. Bir hedefim var herkesin işi, aşı olsun. Bir amacım olsun kadın-erkek eşitliği olsun. Bu cennet vatanda hepimiz huzur içinde yaşayalım."

'ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN' POLİTİKASI

"Saraylarda yaşayıp halktan kopuk olan insanlar halkın sorununu bilemez, çözemez. Saray'da yaşayanların izlediği politika şudur; altta kalanın canı çıksın. Yani Erdoğan'ın ve arkadaşlarının izlediği ekonomik politikanın temel felsefesi; altta kalanın canı çıksın."

'BEŞLİ ÇETEYE 18 YILDA 203 MİLYAR 700 MİLYON DOLARLIK İŞ'

"Ben sık sık beşli çetelerden söz ederim ve beşli çetelerin bu ülkeye açtığı felaketlerden de söz ederim. Beş şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Başka bu işi yapacak adam yok mu bu memlekette? Bunlar mallarının ve paralarının büyük kısmını İngiltere, ABD'ye götürdüler. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu gelirse biz kurtaracağız. Sözüm söz tüyü yetmemiş yetimin hakkını savunacağım. Bunlara bir de gelir garantisi veriyorlar.

Bu memleketin nasıl soyulduğunu herkesin bilmesi lazım. 25 yıllık garanti vermişler şehir hastanesine. 25 milyar dolar. 12 milyar liraya yapıyorsun, 25 milyar dolar para kazanıyorsun. Böyle bir pazarlık olur mu? Yavuz Sultan Selim köprüsünün yapı maliyeti 3.3 milyar dolar. Verilen garanti 9 milyar dolar. Yüzde 100'ün üstünde para kazanıyorsun. Kimin parası? Fakirin fukaranın parası. Gaziosmanpaşa Köprüsü yapım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira verilen garanti 15 milyar dolar. Akıl tutulması var."

ERDOĞAN'A CANLI YAYIN ÇAĞRISI: 'YÜREĞİN VARSA...'

"Şimdi sesleniyorum. 'Ey Bay Kemal sen doğruları söylemiyorsun' diyebilirler. Açık ve net söylüyorum. Eğer yüreğin varsa, benim verdiğim rakamlardan şüphen varsa çıkarsın televizyonda karşımda sana ders veririm. Çıkar mı? Kabahati var efendim çıkamaz. Haklı olsa çıkar. Haklı olsa 'Gel kardeşim' der. Zafer Havalimanı Kütahya 50 milyon avroya yapılmış. Verilen garanti 208 milyon avro. Kim ödüyor parayı? Bu milletin fakiri fukarası. Benimle temasa geçmek istediler ama bu kardeşiniz hak, hukuk, adaletten yanadır. Ben bu milletin hakkını ve hukukunu savunacağım.

'Faize karşıyız' diyorlardı. 'Faizi yükseltmeyeceğiz' diyorlardı. Bir adam durup dururken niye 'Faize karşıyım' der? Çünkü çok faiz ödüyordur onun gizlenmesini ister. Tefecilere çalışan bir iktidar var."

'KKM YENİ BİR SOYGUN ŞEKLİ'

"'Doları düşüreceğiz, KKM getirdik' dediler. Yeni bir soygun şekli. Bu kur korumalı mevduat, ekonominin kalbine atışmış atom bombasıdır. Bay Kemal'e güveneceksiniz. Bay Kemal kul hakkı yemez. Bay Kemal devleti soyanların karşısındadır ve o paraların tamamını alıp, millete verecektir."