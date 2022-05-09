Beşparmak Dağları’na kurulmak istenen rüzgar santrali çevreyi tehdit ediyor

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Aydın ve Muğla sınırları içindesi Beşparmak Dağları’na rüzgâr enerji santrali kurulmak isteniyor. Projenin hem yurttaşın geçim kaynağına hem de çevreye zararlı olduğu söyleniyor.

Milas’a bağlı Sakarkaya bölgesinden başlayarak Aydın Tekeler’e kadar uzanan 33 kilometrelik geniş bölgeye 125 MW kapasiteli 30 adet rüzgâr enerji tribününden oluşacak santral inşaatları yapılması düşünülüyor. Çalışmalar sırasında TIR’ların geçiş yapacağı yolların yaratacağı tahribata vurgu yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Bu bölge için biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptık. Ankara’dan gelen ekiplerle araziyi dolaştık. Milli park olması için çalışma şu an bakanlıkta bekliyor” ifadelerini kullandı.

TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ

Bölgenin jeoturizm ve ekoturizm açısından önemli olduğunu belirten Sürücü, “Burası çok önemli, çok değerli bir bölge. İçinde antik yollar, mağaralar, kaleler ve kaya resimleri var. Ancak daha keşfedilmesi gereken yüzlerce şey olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu. Bölgenin tam olarak araştırılması için onlarca yıl gerektiğini söyleyen Sürücü, “Yapılacak santral için talep olduğu zaman ‘30 gün içerisinde burayı tespit edin’ diyorlar. Bu mümkün değil, süper kahraman olsanız yapamazsınız. Biz 20 yıldır bu dağlarda araştırma yapıyoruz. Bildiğimiz alanın yanından geçip gidiyoruz farkında olamıyoruz” dedi. Bölgedeki yurttaşın geçim kaynağı olan fıstıkçamı, arıcılık, zeytincilik ve hayvancılığın da etkileneceğini vurgulayan Sürücü, “Bunları hiç düşünmüyorlar. Bu ağaçlar belki de sürdürülebilir bir şekilde daha çok para getirecektir” dedi. Doğal yaşamın ve yurttaşın geçimini kaybedeceğini belirten Sürücü, “30 tribünün demek 30-40 km alanı tamamen süpürmek demek. Doğa bu çalışmalarla mahvedilecek. Enerji lazım ama uygun alanlara yapılması lazım. Bir kişi para kazanacak diye bu alanları yok ediyorlar” ifadelerini kullandı.