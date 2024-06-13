Beton dökerken 4’üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaatta beton dökerken 4’üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:04
Beton dökerken 4’üncü kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Abone Ol google-news

Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi’nde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta beton döken Şükrü K., iskelelerin yıkılması sonucu 4’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrü K., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya’ya sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı


İşçi haberleri Antalya haberleri Gazipaşa haberleri

İlgili Haberler

AKP’li müteahhidin gözü işçinin hakkında

AKP’li müteahhidin gözü işçinin hakkında
Serik Belediyesine işçilerin alacakları nedeniyle icra takibi başlatıldı

Serik Belediyesine işçilerin alacakları nedeniyle icra takibi başlatıldı
AYM, yeni TİS sürecinde sendikaya alınmayan işçilerin, sendika hakkının ihlal edilmediğine karar verdi

AYM, yeni TİS sürecinde sendikaya alınmayan işçilerin, sendika hakkının ihlal edilmediğine karar verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler