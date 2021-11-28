Beton mikseri ile minibüs çarpıştı

Kayseri’de, beton mikseri ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mevlüt O., hayatını kaybetti. Beton mikseri operatörü H.D. ise gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2021 Pazar, 18:18
Beton mikseri ile minibüs çarpıştı
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Kaza, Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 6309'uncu Cadde'de meydana geldi. H.D. yönetimindeki 31 AET 3459 plakalı beton mikseri ile Mevlüt O.'nun kullandığı 50 AZ 412 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, minibüs sürücüsü Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mevlüt O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikseri operatörü H.D. de gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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