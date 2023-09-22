Betona para yetmedi: Muhalefetin 5'li çete olarak adlandırdığı Kolin'in Hasdal Şehir Hastanesi inşaatı durdu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Hasdal’da, Orgenaral Ragıp Uluğbay Kışlası’nın 950 bin metrekarelik bir bölümünü de kapsayacak şekilde yapılmak istenen ve milyarlarca lira harcanan şehir hastanesinin inşaatı durdu.

Milli Savunma Bakanlığı bu alanı 2017’de eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılması için İstanbul Üniversitesi’ne tahsis etmişti. Kışlanın bir bölümü ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Trakya’ya taşınmıştı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin bazı yerleşkelerinin Hasdal Şehir Hastanesi’ne taşınması planlanıyordu. İnşaatın yapımını muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı gruptan Kolin İnşaat üstleniyor. TOKİ ile Kolin İnşaat arasında 2020 yılında 1 milyar 920 milyon 620 bin liraya ihale imzalanmıştı. Kolin’in inşaatı 7 Haziran’da bitirmesi gerekiyordu. Cumhuriyet kışla arazisindeki son durumu yerinde inceledi.

MALİYETLER KATLANIYOR

Projenin sadece “kaba inşaat” olarak adlandırılabilecek kısmının tamamlanabildiği görülürken binaların içerisinde elektrik, su ve ısınma tesisatları gibi çalışmaların yapılmadığı anlaşılıyor.

TÜİK verilerine göre inşaat maliyetleri her yıl artmaya devam ediyor. 2020’de yılında TÜİK inşaat maliyeti yıllık yüzde 25.02 oranında arttı. Enflasyonun hız kazandığı 2021’de inşaat maliyet endeksi yıllık 67.74 ve enflasyon rekorlarının kırıldığı 2022’de ise yüzde 78.40 arttı. İnşaatla ilgili ulaştığımız Kolin İnşaat yetkilileri sorularımıza yanıt vermedi.

(Pelin Pınar Giritlioğlu)



Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Pınar Giritlioğlu, Hasdal Şehir Hastanesi projesinin bir kent suçu olduğunu belirtti. Giritlioğlu, “Askeri alanların rezerv alanı olarak afette sığınılacak alan olarak kullanımını engelliyor. Kent merkezindeki hastaneleri kapatıp zor ulaşılabilir alanlara hastane kurmak halkın yararına değil” dedi.

(Murat Emir)

‘ÖDENEK DURDU’

CHP milletvekili Murat Emir, Çapa Tıp Fakültesi’nin taşınacağı Hasdal’daki yeni kampus inşaatının durma noktasına geldiğini geçen aylarda dile getirmişti. İnşaata yönelik ödeneğin durduğunu savunan Emir, “İhale yapıldığında hastanenin acil poliklinikler ve yoğun bakım ünitelerinin yer alacağı ilk etabının 2023’te bitirileceği açıklanmıştı. İkinci etapla birlikte projenin tamamı 2025’te bitirilecekti. Ancak, hastanenin kaba inşaatının dahi bitirilemediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

(Ali İhsan Ökten)



‘ŞEHİR HASTANESİ MANTIĞI ÇÖKTÜ’



Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, kamusal sağlık hizmeti veren hastanelerin kent merkezi dışına taşınmasının sağlık hizmetine erişimi zorlaştırdığını vurguladı. Ökten, “Ticari kafayla başlattıkları şehir hastaneleri projesinin hem maliyet hem işletme açısından sürdürülebilir olmadığını gördüler. Sağlıklı binalarda hizmet verilmesinin yolu apar topar yıkıp kent merkezi dışına taşımak değildir” dedi.