BEÜ Hastanesi'nde ücret krizi: Sağlık emekçileri iş bıraktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan hastane çalışanları, 2025 yılı Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan geriye dönük ücret farklarının ödenmemesi gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Zonguldak Şube Başkan Yardımcısı Ömer Akar, hastane önünde yaptığı basın açıklamasında, çalışanların emeğinin karşılığını almakta yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Akar, "Bu kararlılığı haklarımız ödenene kadar sürdüreceğiz. Biliyorsunuz işçi olmak zordur. Çünkü yapılmayanı yapmak, imkansızı başarmak bizim işimizdir. Gece gündüz, yağmurda, soğukta, sıcakta çalışıyoruz. Ama asıl zor olan emeğimizin karşılığını almak. Bugün olduğu gibi çalıştık, kazandık ama hakkımızı alamadık" dedi.

Maliye Bakanlığı'ndan para geleceği yönündeki açıklamalara itiraz eden Akar, "Kimse bizi kandırmasın. Biz kime çalışıyorsak, ücretimizi ondan alırız. Ne yani, para gönderilmezse biz hak ettiğimiz ücreti almayacak mıyız? Eğer gerçekten para yoksa teşvik ödemeleri nasıl yapılıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Akar, eşitlik ve adaletin herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, "Kazanırken hep birlikte kazanıyoruz ama dağıtılırken sadece bir tarafa dağıtılıyor. Böyle adalet olmaz. Biz hak ettiğimiz ücretleri eksiksiz ve tek seferde ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sendika olarak geçmişte yaşandığı iddia edilen usulsüz bordroları da unutmadıklarını belirten Akar, "O bordroların da hesabı sorulacak. Emekçiye zulmetmeyi bırakın. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Alın terimizin karşılığını, çocuklarımızın rızkını istiyoruz. Bu mücadele sadece bizim değil, tüm emekçilerin onur mücadelesidir. Yaşasın emeğin gücü, yaşasın adalet, yaşasın onurlu direniş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sendika yöneticilerinin daha önce konuyu görüşmek üzere ziyaret ettikleri BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in, "Döner sermayede param olsa dahi işçiye şirin görünmek için ödeme yapmam" şeklindeki sözleri de çalışanların tepkisine neden olmuştu.