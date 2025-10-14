‘Beyaz önlük eczacının kimliği’

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”nda kamuda görev yapan eczacıların kullandığı geleneksel beyaz önlüğün kaldırılması ve yerine haki yeşil renkli üniforma giymelerinin öngörülmesi eczacılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Beyaz önlük, eczacılığın simgesi olup hastalar nezdinde güven ve hijyenin ifadesidir. Bu geleneğin ani bir kararla değiştirilmesi kabul edilemez. Söz konusu düzenleme, eczacıları diğer sağlık meslek gruplarından ayırarak ayrımcılığa yol açmakta, mesleki eşitliği ihlal etmektedir” dedi.