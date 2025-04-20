Beyaz önlükler, kara düzenle mücadelede: 'Sendikal faaliyetler, kimi kurumlarda açıkça cezalandırılıyor!'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:26

Adana’da dün düzenlenen sağlıkta şiddet çalıştayında konuşan Hekim Birliği temsilcileri, şiddetin yapısal bir sorun haline geldiğini vurguladı. Hekimler, hem can güvenliklerinin hem de mesleki haklarının tehdit altında olduğunu söyledi.

Hekim Birliği Sendikası’nın Adana’da düzenlediği çalıştayda sağlıkta şiddet, hekim hakları ve çalışma koşulları masaya yatırıldı. Çalıştay, görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın anısına ithaf edildi.

Sendika temsilcileri, yaşanan sorunların münferit değil, sistematik olduğuna dikkat çekerek çözüm için yapısal reform çağrısında bulundu.

“ŞİDDET KATALOG SUÇ DEĞİL, ŞARTA BAĞLI YARGILANIYOR”

Hekim Birliği Genel Başkanı Dr. Hatice Çerçi Balcı, sağlıkta şiddetin hâlâ caydırıcı şekilde cezalandırılmadığını belirtti. Mevcut yasaların saldırganlara cesaret verdiğini ifade eden Balcı, “Şiddeti işleyenler çoğu zaman tutuksuz yargılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarında korunmasızlık hissini artırıyor” dedi.

Dr. Balcı, şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözlü ve dijital biçimlerinin de doğrudan ceza kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Balcı, “Şiddet faillerine randevu kısıtlaması gibi idari tedbirler değerlendirilmeli. Göstermelik önlemlerle değil, gerçek iradeyle hareket edilmeli” dedi.

“SENDİKAL FAALİYET HÂLÂ HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR”

Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Dt. Özgür Öz ise, hekimlerin sendikal örgütlenme sürecinde ciddi idari engellerle karşılaştığını ifade etti. Öz, “Sendikal faaliyetler, kimi kurumlarda açıkça cezalandırılıyor. Görevlendirme tehdidi, mobbing ve soruşturmalarla hekimler sindirilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen sendikanın 2022’den bu yana 30 bini aşkın üyeye ulaştığını belirten Öz, “Bu mücadelenin ne kadar hayati olduğunu sahada görüyoruz. Hedefimiz 50 bin üyeye ulaşmak” dedi.

“MEVCUT SİSTEM HEM HEKİMİ HEM HASTAYI ZORLUYOR”

Çalışma koşullarının mesleki etikle bağdaşmadığını vurgulayan Dt. Özgür Öz, performansa dayalı sistemin nitelikli sağlık hizmetini engellediğini söyledi. Öz sözlerini şu ifadelerle noktaladı; “Dakikalarla sınırlı muayene süresi, tıbbi hataları artırıyor. Hekimler artık tıbbi karardan çok yönetsel baskılarla hareket ediyor. Bu, doğrudan hasta güvenliğini zedeliyor.”

“ADALET YOLLARI VAR AMA İŞLEMİYOR”

Sendikanın İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım ise, hukuki yolların teoride mevcut ama pratikte işlemez hale geldiğini ifade etti.

Çağlar, “İdari yapılar şeffaf değil, süreçler uzun ve caydırıcı. Çoğu hekim hakkını aramaktan vazgeçiyor. Biz sendika olarak destek sunuyoruz ama sistem topyekûn reform görmeden bu çabalar yetersiz kalır” dedi.

“ERSİN ARSLAN UNUTULMADI”

Çalıştayda, 13 yıl önce hasta tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan da anıldı. Dr. Hatice Balcı, “Ersin’in adı artık bu mücadelenin sembolüdür. Biz susmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülkede bir daha hiçbir hekim görev başında öldürülmesin diye mücadelemiz sürecek” sözleriyle konuşmasını tamamladı.