Beyaz önlüklüler 14 Mart öncesi bir araya gelerek isteklerini haykırdı: 'Ölmek istemiyoruz'

İstanbul’da hekimler ve sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetin sona ermesi talebiyle Üsküdar’daki Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Birlik ve Dayanışma Sendikası da destek verdi.

Kadıköy’de yapılan basın açıklaması öncesinde TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Pınar Saip ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu konuşma yaptı.

Sağlık alanındaki sorunların demokrasi ve barış ortamından bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Saip, “Daha iyi koşullarda, daha demokratik bir ülkede, barış ve adalet içinde hekimlik yapmak istiyoruz. Bugün buradayız çünkü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

‘BU BİR GELENEKTİR’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu ise Haydarpaşa’dan Kadıköy’e yapılan yürüyüşün tarihsel bir geleneğe dayandığını anımsattı. 1919’da işgal altındaki İstanbul’da Tıbbiye öğrencilerinin başlattığı direnişe atıf yapan Küçükosmanoğlu, “Biz bu geleneğin temsilcileriyiz. O gün işgale karşı yükselen ses, bugün de sağlık alanındaki sorunlara karşı yükseliyor” dedi. Küçükosmanoğlu konuşmasında savaşların halk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine de dikkat çekerek bölgede süren çatışmaların sivilleri ve sağlık kurumlarını hedef aldığını söyledi. Küçükosmanoğlu, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Savaşa hayır, barış hemen şimdi” ifadelerini kullandı.