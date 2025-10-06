‘Beyaz Toros’ tişörtüne tepki yağdı: Ürünler satıştan kaldırıldı

Online satış sitesi Trendyol'da 'beyaz toros' tişörtü satılması tepkilere yol açtı.

'Ötüken Online' kullanıcı adlı bir satıcı, siyah ve üzerinde 'On yedi bin kişi bir beyaz torosa nasıl sığar?' yazılı bir tişörtü satışa sundu.

CUMARTESİ ANNELERİ'NDEN TEPKİ

Tişörte, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin hesabından tepki gösterildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Beyaz Toros, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin, faili meçhul cinayetlerin ve devlet şiddetinin simgesidir.

Bu simgeyi tişörte basıp “Toros sevenlere” başlığıyla Trendyol üzerinden satışa sunmak; işlenen insanlık suçlarını meşrulaştırmak, suçluyu ve suçu övmek anlamına gelir.

İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçun simgesi ticaretin konusu yapılamaz, pazarlanamaz.

Bu ürün derhal satıştan kaldırılmalı; Trendyol ve üretici firma hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.”

İHD: İNSANLIK SUÇLARINI MEŞRULAŞTIRMAKTA VE TOPLUMSAL HAFIZAYI TAHRİP ETMEKTEDİR

İnsan Hakları Derneği (İHD) de söz konusu duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek bir açıklama yayımladı:

“Beyaz Toros, faili meçhul cinayetlerin ve gözaltında kaybedilenlerin simgesidir — Pazarlanamaz!

Trendyol’da “Ötüken Online” adlı üretici tarafından satılan “Beyaz Toros” baskılı tişört, 1990’lı yıllarda işlenen zorla kaybetmelerin ve faili meçhul cinayetlerin simgesi olan bir aracı ticari bir ürüne dönüştürmektedir.

Bu tür ürünler, binlerce insanın acısını ticarileştirmekte, insanlık suçlarını meşrulaştırmakta ve toplumsal hafızayı tahrip etmektedir.

“Beyaz Toros”, gözaltında kaybetmelerin, faili meçhul cinayetlerin, devlet şiddetinin ve cezasızlığın simgesidir; modanın ya da mizahın konusu yapılamaz.

Bu simgeyi ticari bir ürün haline getirmek; yalnızca geçmişte yaşanan ağır insanlık suçlarını hafife almak değil, aynı zamanda bu suçları ve faillerini meşrulaştırmak anlamına gelmektedir. Bu durum, Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övme yasağı” ile de bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle İnsan Hakları Derneği olarak:

• Trendyol’u ve ilgili üretici firmayı bu ürünü derhal satıştan kaldırmaya,

• Yakınlarını kaybeden ailelerden ve kamuoyundan açıkça özür dilemeye,

• İnsan hakları ve etik değerlere aykırı içeriklerin satışına karşı etkin denetim mekanizmaları kurmaya çağırıyoruz.”

Konuya ilişkin Trendyol'dan resmi bir açıklama gelmedi. Bununla beraber ürünlerin satıştan kaldırıldığı görüldü.