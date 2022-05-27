Beyazıt'taki çatışmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Beyazıt'ta iki grup arasında bir kişinin ölümü ve biri polis 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili yaşanan silahlı çatışma olayının ardından gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında polisin belindeki silahı alarak hasımlarıyla çatışmaya giren İbrahim H. de bulunuyor.
İstanbul, Beyazıt, Çadırcılar sokak üzerinde numara 96 ile numara 97'de bulunan işyerleri çalışanları arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere de açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralanmıştı.
Dakikalarca süren ve cep telefonu kameralarıyla görüntülenen silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, operasyon yapan polis ekipleri ise 28 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde tesadüfen bulunan elektrikçilik yapan aynı zamanda dizilerde oynayan Kamrah Dadaşzade (53) hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybederek dün hayatını kaybetti.
28 ŞÜPHELİ 4 GÜN BOYUNCA SORGULANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüphelinin bu sabah saatlerinde işlemleri tamamlandı. Daha önceden bir çoğunun poliste suç kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheliler arasında polisin silahını alarak, hasımlarına ateş açan ibrahim H.'nin de bulunduğu öğrenildi.
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Polis soruşturması sonucu silahlı çatışmaya, iki grup arasında iki yıl önce bir ayakkabı dükkanının paylaşımı sırasında yaşanan yaralama olayı sonucu oluşan husumetin neden olduğu belirlendi. O dönem yaşanan olay sırasında birinci grupta bulunan Kerim Ö.'nün diğer grupta bulunan Mustafa K.'yi yaraladığı öğrenildi. Bu olayın ardından iki grup arasında zaman zaman kavgaların yaşandığı belirlendi.
5 TABANCA KRİMİNALDE İNCELENİYOR
Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 4'ü 9 mm biri 7.65 mm çapında 5 tabanca ele geçirildi. Silahlar başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal polis laboratuarına gönderildi.
'KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN' DEDİLER
Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde "kendilerine ateş açıldığını, kendilerine korumak için karşılık verdiklerini"" söyledikleri belirtildi. İfade işlemleri tamamlanan gruplardan birinden 12 kişi, karşı gruptan ise 16 kişi olmak üzere toplam 28 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak İstanbul Adliyesine sevk edildi.
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