Son Dakika: Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu

Son dakika gelişmesi... Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 17:27
Son Dakika: Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu
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Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

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