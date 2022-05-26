Son Dakika: Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu
Son dakika gelişmesi... Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.
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