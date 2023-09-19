Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü kurtarılamadı
Bitlis'te beyin kanaması geçirip, sevk edildiği Diyarbakır'da tedaviye alınan Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman (51), 29 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, 21 Ağustos akşam saatlerinde rahatsızlanınca ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman, buradaki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Kaman, yoğun bakıma alındı. Kaman, dün gece, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazım Kaman'ın cenazesinin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.
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