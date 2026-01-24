Beykent’te araştırma görevlileri işten çıkarıldı

Beykent Üniversitesi’nde araştırma görevlilerinin işine son verilmesi üniversite içinde ve akademik çevrelerde tepkiye yol açtı. Üniversite yönetimi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) mevzuat değişikliğini gerekçe göstererek sözleşmesi sona eren araştırma görevlileriyle yolların ayrılacağını duyurdu. Yönetim, kontenjan doluluk oranlarındaki düşüş ve maliyet gerekçelerini öne sürerken, üniversite içinde bu uygulamanın araştırma görevliliği kadrolarını tasfiye etmeye yönelik daha kapsamlı bir politikanın parçası olduğu ifade edildi.

Öğretmen Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi, İstanbul Beykent Üniversitesi İş Yeri Temsilcisi ise üniversitede yılbaşından bu yana araştırma görevlilerine yönelik planlı ve sistematik bir kadro tasfiyesi yürütüldüğünü söyledi. Temsilci, sürecin başından itibaren “kontenjan düşüklüğü” gerekçesiyle sözleşmelerin yenilenmeyeceğinin bildirildiğini, bu gerekçenin resmi fesih yazılarında da aynen korunduğunu ifade etti.

Yönetimin aynı dönemde “yeniden atama kriterleri” başlığı altında araştırma görevlilerinden yayın yapmalarını talep eden bir düzenlemeyi çalışanlara sunduğunu aktaran temsilci, söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi, dayandığı senato kararı ve hukuki çerçevesinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Bu düzenlemenin gündeme getirilmesinin ardından fakültenin en çok yayın yapan araştırma görevlilerinden birinin de sözleşmesinin yenilenmediğini belirten temsilci, bunun yayın kriterlerinin fiilen bir değerlendirme ölçütü olarak işletilmediğini gösterdiğini dile getirdi.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Süreç boyunca dekanlıklar düzeyinde çeşitli itiraz ve girişimlerde bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını belirten temsilci, araştırma görevlilerinin muhatap alabileceği açık ve yetkili bir idari merciye fiilen erişimin olmadığını dile getirdi. Resmi, yazılı ve bağlayıcı hiçbir açıklama yapılmadığını, belirsizliğin bilinçli biçimde sürdürüldüğünü savundu. Öte yandan söz konusu konuyla ilgili soruları yönelttiğimiz Beykent Üniversitesi sorularımızı yanıtsız bıraktı.