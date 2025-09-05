Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler cezaevinden çıktı: Kapıda sevinçle karşılandı

Beykoz Belediyesi davasında aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanık hakkında dün yupılan duruşmada tahliye kararı verildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlamaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

CEZAEVİNDEN AYRILDI

Hakkında tahliye kararı verilen Alaattin Köseler, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıktı. Köselerin yakınları ve sevenleri cezaevi kapısından çıkışını sevinçle karşıladı.